Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:17
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu kullanan ve satan şahısları hedef alarak kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu tüketimine yarayan cam düzenekler de ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Durumu

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu gelişme, Kastamonu'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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