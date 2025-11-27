Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası

Kastamonu'da 22 Mayıs 2024'te aracında uyuşturucu bulunan A.B., 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı; Ü.A. beraat etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:10
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Mayıs 2024 tarihinde durdurulan araçta yapılan aramada, 4,64 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan A.B. tutuklanırken, Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada savunmalar

Davanın görüldüğü Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık A.B. savunmasında, "Yargılama sürecinde birçok kez ifade verdim ama şimdiye kadar söylediklerim hiç dikkate alınmamış. İddianamede olduğu gibi mütalaa verilmiş. Tanıklar hiç dikkate alınmamış. Ben, kimseye uyuşturucu satmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Uyuşturucu kullandım ve kimseye uyuşturucu satmadım, kimseden para da almadım" dedi.

A.B.'nin avukatı ise, müvekkilinin suçlamaları işlemediğinin tanık ve delillerle ispatlandığını, maddenin miktarı ve bulunuş şeklinin Yargıtay'ın ceza vereceği kriterlerde olmadığını belirtti. Avukat, bong olarak adlandırılan aparatın müvekkilinin uyuşturucu kullandığını gösterdiğini ancak satışa ilişkin delil teşkil etmediğini ifade etti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası ile cezalandırırken, diğer sanık Ü.A.'nın beraatine karar verdi.

