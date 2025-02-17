Kastamonu'da Yaban Hayvanlarına Kış Destek: Doğaya Yem Bıraktılar

Kastamonu'da, yaban hayvanlarının kış anında besin bulmalarını sağlamak için aşılan yollarla yiyecek bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:18
Kastamonu'da Yaban Hayvanlarına Kış Destek: Doğaya Yem Bıraktılar

Kastamonu'da Yaban Hayvanları İçin Kış Destek Çalışması

Kastamonu'da, ağır kış koşullarında yaban hayvanlarının yiyecek bulma zorluğunu aşmak için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, karla kaplanan ormanlık alanlarda yaban hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) ile iş birliği yapan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü rehberliğinde Ilgaz Dağı eteklerindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na ulaşmayı başardı.

Ekibin, karla kaplı yolları arazi araçlarıyla aşarak 3 farklı noktaya 30 kilogram arpa ve buğday, 12 balya saman ve yonca bırakması, yaban hayvanlarının kış aylarında hayatta kalmalarına katkı sağladı. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, bu tür çalışmaların yaban hayatının korunmasında kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yaban Hayatını Koruma Amaçlı Yolculuk

Alper, yaptığı açıklamada, "Bir merhamet ve vakıf geleneği olarak Hz. Ömer'in 'Dağlara yem serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' sözü ile hareket ettik. Ilgaz Dağı'nda, olumsuz hava koşullarında yaban hayatını koruma amaçlı çalışma yürütüyoruz. Farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz," dedi.

KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur da, yoğun kar yağışı nedeniyle zirveye çıkamadıklarını, fakat ulaşılabilecek en yüksek noktaya gittiklerini belirtti. Salur, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü yaban hayvanları için besleme çalışması yapmak istedi ve destek verdik. Katılım oldukça iyi, 12-13 araçla destek verdik. Bu tür etkinliklere katkıda bulunmaya devam edeceğiz," diye konuştu.

Yemleme Faaliyetinin Önemi

Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Uğur Şan, yemleme faaliyetinin yaban hayatı açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Yaban hayvanlarının kendi ortamlarında yiyecek bulamazsa şehirlere yöneldiğini belirten Şan, "Amacımız, yiyecekleri doğaya bırakarak hayvanların doğal ortamlarında beslenmelerini sağlamak. Bu çalışmalar zor koşulları daha rahat atlatmalarına destek olacaktır," dedi.

Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için...

Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışma yapıldı. Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden (KAMPOFF) destek alan Bölge Müdürlüğü ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün rehberliğinde Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yem bıraktı.

Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için...

Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışma yapıldı. Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden (KAMPOFF) destek alan Bölge Müdürlüğü ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün rehberliğinde Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yem bıraktı.

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