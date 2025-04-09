Kastamonu'da Yanan Evde Ceset Bulundu: Kimliği Tespit Edildi

Kastamonu'da Yangın Felaketi: Yanan Evdeki Ceset Tespit Edildi

Kastamonu'nun Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta, Turgut Çelik'e ait tek katlı bir evde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın haberinin alınmasının ardından Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çabaları sonucu alevler kontrol altına alındı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, itfaiye ekipleri evde bir ceset buldu. Olay yerine gelen Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı bir araştırma gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme sonucunda cesedin ev sahibi Turgut Çelik'e ait olduğu tespit edildi. Çelik'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan evde bir ceset bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kastamonu'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan evde bir ceset bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.