Kastamonu'da Yangın! 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, Mahsun H.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Yangının kısa süre içinde Türkan H. ve Kudret H.'ye ait evlere sıçramasıyla durum ciddiyet kazandı. Olayın fark edilmesiyle birlikte, vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak ne yazık ki, yangın sonucunda 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.