Kastamonu'da Yangın: 3 Ev ve 3 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın Felaketi

Kastamonu'nun Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 3 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın, Celal Koral'a ait evin elektrik panosunun patlaması sonucu başladı.

Yangın Nasıl Çıktı?

Henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan elektrik panosunun ardından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Yangını fark eden komşular, Koral'ın annesi ve 5 yaşındaki çocuğu evden çıkarmayı başardı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine Kastamonu ve İhsangazi Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının Tanıkları Konuştu

Celal Koral, yangının ne şekilde çıktığını bizzat görerek şunları belirtti: “Patlamasını da gördüm. Panonun olduğu yerden alevler çıkmıştı. Oradan eve giremedim. Evde annem, 5 yaşında bir de çocuk vardı. Annemi kapıdan giremeyince merdiven dayayıp camdan öyle aldım. Çocuğu da balkondan doğru aldık.” Yangında mağdur olduklarını vurgulayan Koral, “Eşimizden, dostumuzdan Allah razı olsun. Herkes elini vicdanına koysun, ne yapılacaksa herkesin yardımlarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.