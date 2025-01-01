Kastamonu'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi, Sahibi Yaralandı

Kastamonu'da Yangın Faciası

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Güneşler köyünde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Anı ve Müdahale

Bayram Açıkgöz'e (70) ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa süre içinde büyüyerek tüm evi sarstı. Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti ve yangını kontrol altına almayı başardı.

Yaralanma ve Hastaneye Kaldırma

Yangın sırasında yaralanan Bayram Açıkgöz, olay sonrası ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonucu evin durumu ise geriye sadece harabe bir görüntü bıraktı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangın çıkan evde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.