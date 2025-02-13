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Kastamonu'da Yangın Faciası: 2 Ev, Ahır ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör hasar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye aracı devrildi, yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:11
Kastamonu'da Yangın Faciası: 2 Ev, Ahır ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın Faciası Gerçekleşti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangın, 2 evi, bir ahırı ve bir traktörü kullanılamaz hale getirdi. Yangın, Dereköy Dikmen Mahallesi'nde Ömer ve Orhan Tekeci'ye ait evlerde başladı. Yangının yayıldığını gören komşular, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerine hızlı bir şekilde haber verdi.

İtfaiye Aracı Devrildi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşmak için bölgeye sevk edilen bir su tankerini kullanıyordu. Ancak kar ve buzlanma nedeniyle, tanker Bülak köyü

Yangın Kontrol Altına Alındı

Diğer itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ancak yangında iki evin yanı sıra, alevlerin sıçradığı ahır ve traktör de hasar gördü.

Başkan Hüseyin Arslan'dan Açıklama

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Şükürler olsun ki ekiplerimiz kazayı yara almadan atlattı. Büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.

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