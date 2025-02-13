Kastamonu'da Yangın Faciası: 2 Ev, Ahır ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın Kontrol Altına Alındı

Diğer itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ancak yangında iki evin yanı sıra, alevlerin sıçradığı ahır ve traktör de hasar gördü.

Başkan Hüseyin Arslan'dan Açıklama

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Şükürler olsun ki ekiplerimiz kazayı yara almadan atlattı. Büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.