Kastamonu'da Yangın Faciası: 2 Ev, Ahır ve Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın Faciası Gerçekleşti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangın, 2 evi, bir ahırı ve bir traktörü kullanılamaz hale getirdi. Yangın, Dereköy Dikmen Mahallesi'nde Ömer ve Orhan Tekeci'ye ait evlerde başladı. Yangının yayıldığını gören komşular, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerine hızlı bir şekilde haber verdi.
İtfaiye Aracı Devrildi
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşmak için bölgeye sevk edilen bir su tankerini kullanıyordu. Ancak kar ve buzlanma nedeniyle, tanker Bülak köyü Diğer itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ancak yangında iki evin yanı sıra, alevlerin sıçradığı ahır ve traktör de hasar gördü. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Şükürler olsun ki ekiplerimiz kazayı yara almadan atlattı. Büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.
Yangın Kontrol Altına Alındı
Başkan Hüseyin Arslan'dan Açıklama
Diğer itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ancak yangında iki evin yanı sıra, alevlerin sıçradığı ahır ve traktör de hasar gördü.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Şükürler olsun ki ekiplerimiz kazayı yara almadan atlattı. Büyük bir özveriyle görev yapan personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ahır ve traktör zarar gördü, yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi.