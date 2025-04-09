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Kastamonu'da Yangında Bir Ceset Bulundu

Kastamonu'da yanan bir evde yapılan incelemelerde bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:56
Kastamonu'da Yangında Bir Ceset Bulundu

Kastamonu'da meydana gelen trajik bir olayda, bir evde yanan ceset bulundu.

Alınan bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta bulunan Turgut Çelik'e ait tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir neden nedeniyle yangın çıktı.

Yangını gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine zamanında ulaşarak yangına müdahale etti. Ancak yangın, evin büyük bir kısmını kullanılamaz hale getirdi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri, içeride yapmış olduğu incelemelerde bir ceset ile karşılaştı. Olayın ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de evde detaylı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yetkililer, cesedin kimliğini belirleme ve olaya ilişkin detaylı soruşturma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kastamonu'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan evde bir ceset bulundu. İtfaiye ekipleri...

Kastamonu'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan evde bir ceset bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kastamonu'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan evde bir ceset bulundu. İtfaiye ekipleri...

Kastamonu'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan evde bir ceset bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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