Kastamonu'da Yaşlılık Çalıştayı: Şura Hazırlıklarında Çözüm Arayışı

Şura hazırlıkları kapsamında yerel paydaşlar bir araya geldi

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yaşlılık Şurası hazırlıkları kapsamında Yaşlılık Çalıştayı gerçekleştirildi. Etkinlik, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlendi.

Vali Meftun Dallı: Kastamonu yaşlılarına hürmet eden bir şehir

Vali Meftun Dallı, çalıştaydaki konuşmasında Kastamonu'nun tarih boyunca köklü kültürü, manevi zenginliği ve dayanışma ruhuyla yaşlılarına daima hürmet eden bir şehir olduğunu vurguladı. Dallı, organizasyonun amaçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Düzenlenen bu çalıştay ile yaşlılık konusunda farkındalık oluşturmayı, yaşlılarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler geliştirmeyi ve onların hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Çalıştayımızda ele alınacak görüş ve öneriler, hem ilimizde hem ülkemiz genelinde yaşlılarımızın huzur ve refahına da katkı sağlayacak. Bu vesileyle, yaşlılarımız için özveriyle hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Milletvekili Ekmekci ve diğer katılımcı görüşleri

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, dünya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çekti ve Kastamonu'da da yaşlı nüfusun arttığını belirtti. Ekmekci, "Tabii bu çeşitli etkenlerin birleşmesiyle zaman içinde oluşmuş bir sosyolojik yapı. Özellikle yaş almış nüfusumuzu toplumsal gelişim, kalkınma ve sosyal gelişmenin odağına koyarak çözümler ve yöntemler üretmeliyiz. Bu çalıştayda ele alınacak konuların hepsi çok kıymetli ve buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ise yeni nesillere rehberlik eden yaşlıların gençlerin rehberi ve yol göstericisi olduğunu belirtti.

Çalıştayda ele alınan ana başlıklar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalanın sunumuyla gerçekleştirilen oturumlarda; yaşlı bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma ve yaşlıların kurumsal hizmetlere ulaşımı konuları detaylı biçimde ele alındı.

Çalıştaya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Yapılan görüşme ve önerilerin, il düzeyinde ve ülke genelinde yaşlıların huzur ve refahına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yaşlılık Şurası hazırlıkları kapsamında Yaşlılık Çalıştay'ı yapıldı.