Kastamonu'da Yem Maliyetlerini Düşüren Proje: Sorgum Sudan Otu Melezi

Kastamonu'da Hayvancılıkta Yenilikçi Çözüm

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçilere yönelik önemli bir proje başlatıldı. 'Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' ile hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Tohum Dağıtımı Gerçekleştirildi

İlçede düzenlenen törenle birlikte, toplamda 80 üreticiye 4 ton 250 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, konuşmasında projenin kapsamına dair detaylar paylaştı. Kılıç, Kastamonu genelinde çiftçilere yüzde 75'i hibe olmak üzere toplam 7 bin 650 kilogram Sorgum Sudan Otu Melezi tohumu dağıtıldığını belirtti.

Kapsamlı Ekim Alanları Planlanıyor

Kılıç, projenin potansiyeline vurgu yaparak, 1,750 dekar alanda ekim yapılacağı bilgisini verdi. Projenin toplam bütçesi 912 bin lira iken, bunun 684 bin liralık kısmının bakanlık katkısı ile karşılandığını açıkladı. Tohum dağıtımının yapılacağı bölgeler arasında Kastamonu merkezi, Taşköprü, Tosya, Araç ile İhsangazi, Daday ve Pınarbaşı gibi ilçeler yer alıyor.

Yüksek Verim ve Ekonomik Katkı

Bölgedeki tarımsal üretim hakkında bilgi veren Kılıç, bu bitkinin dekarda 8 ila 12 ton silaj verimi sağladığını, besin değerlerinin yüksek olduğunu vurguladı. Kötü iklim ve arazi koşullarına adaptasyon yeteneği ile dikkat çeken Sorgum Sudan Otu Melezi, hayvan beslenmesine önemli katkılar sunacak.

Törene Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dağıtılan tohumların, çiftçiler için önemli ekonomik kazançlar sağlayacağı öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçilere tohum dağıtıldı. Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç (sağ 5) ile Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ (sağ 6) katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçilere tohum dağıtıldı. Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç (sağ 5) ile Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ (sağ 6) katıldı.