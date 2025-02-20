Kastamonu'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:55
Kastamonu'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Kastamonu'da etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitim hayatını olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezi ve Cide ilçesinde yarın taşımalı eğitime ara verilirken, Şenpazar ve Daday ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanmanın eğitimde aksamalar yaşattığı belirtildi. Bu bağlamda, kent merkezindeki taşımalı eğitimin yarın durdurulduğu duyuruldu.

Cide Kaymakamlığı ise aynı gün için taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, Şenpazar ve Daday kaymakamlıkları, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okulların tatil edildiğini ifade etti.

Öğrencilerin ve velilerin bu süreçte dikkatli olmaları ve gelişmeleri takip etmeleri önerilmektedir.

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