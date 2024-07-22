Kastamonu'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kastamonu'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kastamonu'da, Alpagut köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına çeşitli ekipler karadan ve havadan müdahale etmektedir.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının fark edilmesinin ardından, bölgedeki acil durum ekiplerine bildirim yapıldı. Hızla olay yerine intikal eden Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangın Söndürme Helikopteri Görevde

Özellikle yangın söndürme helikopterinin de devreye girmesiyle, alevlerin daha fazla yayılmaması için çalışmalar hızlandırılmıştır. Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için verdikleri mücadele devam etmektedir.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.