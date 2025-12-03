Kastamonu İnebolu'da Beyaz Kum Midyesi Denetimi: Yasal Boy ve Kota Kontrolü

Kastamonu İnebolu'da Beyaz Kum Midyesi Denetimi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Evrenye Balıkçı Barınağında karaya çıkartılan beyaz kum midyeleri kapsamlı bir denetime tabi tutuldu.

Denetimin ayrıntıları

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, midyelerin yasal boy sınırında olup olmadığı titizlikle ölçüldü. Denetimde ayrıca avcılık yapan teknelerin günlük kota limitlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

Denetim kapsamında tekne ruhsatları ve avcılıkta kullanılan ekipmanlara ilişkin belgeler de incelendi.

