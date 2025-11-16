Kastamonu İnebolu'da Domuz Avında Kazara Vurulan 74 Yaşındaki Adam Yaralandı

Kastamonu İnebolu'da Domuz Avı Kazası: 74 Yaşındaki Adam Yaralandı

Olayın Detayları

İnebolu ilçesi Karaca Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, domuz avı sırasında bir vatandaşın silahından çıkan kurşunla Ali G. (74) kazara vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünden vurulan Ali G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin inceleme yapıyor.

