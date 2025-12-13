DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Kastamonu İnebolu'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kastamonu İnebolu'nun yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı Evrenye-Kastamonu yolu Kervansaray'da kartpostallık görüntüler oluşturdu; Deresökü'de kar 20 cm.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:47
Kastamonu İnebolu'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kastamonu İnebolu'da Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Gece başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde ara ara sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yağan karla birlikte bölge kartpostallık manzaralara sahne oldu.

Evrenye-Kastamonu yolu Kervansaray mevkiinde kar yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.

Deresökü mevkiinde ise kar kalınlığı 20 santime ulaştı.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
5
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
6
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
7
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama