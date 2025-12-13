Kastamonu İnebolu'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kastamonu İnebolu'da Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
Gece başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde ara ara sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yağan karla birlikte bölge kartpostallık manzaralara sahne oldu.
Evrenye-Kastamonu yolu Kervansaray mevkiinde kar yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.
Deresökü mevkiinde ise kar kalınlığı 20 santime ulaştı.
