Kastamonu-Karabük Sınırında İki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırında iki orman yangınına müdahale sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşırken, Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün bir başka yangın çıktı.

Ekipler geceden itibaren karadan yürüttükleri müdahaleyi, günün ağarmasıyla birlikte havadan destekle güçlendirdi. Alevlerle mücadelede ilk etapta karadan yürütülen çalışmaların ardından helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Müdahale gücü ve araç seviyesi

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan ekip ve araç sayısı şu şekilde: 17 helikopter, 1 tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, toplam 47 araç ve 437 personel. Bu kuvvetle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tahliye ve hayvan taşımaları

Yangınlar nedeniyle 9 köyde toplam 594 vatandaş tahliye edildi. Ayrıca 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi.

Bölgede yangınlara bağlı olarak yoğun duman ve is bulunuyor. Yetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.

