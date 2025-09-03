DOLAR
Kastamonu-Karabük'te İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altına alındı; tahliyeler, müdahale ekipleri ve hasar drondan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:01
GÜNCELLEME 3

Kastamonu-Karabük sınırında çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Müdahale ve kaynaklar

Ekipler gece boyunca karadan çalıştı; günün ağarmasıyla birlikte müdahaleye helikopterler de katıldı. Yangına 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel ile müdahale edildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayarak Araç ilçesine sirayet eden yangın ile Araç'taki diğer yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Yangınların kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımız ile canla başla çalışan kahraman personelimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etki ve tahliye

Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi; 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi. Bölgede yoğun duman ve is bulunuyor; yetkililer duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.

Bartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda müdahale için Kastamonu-Karabük karayolunda hazır bekletiliyor.

Hasar ve görüntüler

Yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi. Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınının sıçradığı köydeki hasar havadan kaydedildi. Güzelce köyünde ev, samanlık ve ahır yandı; Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan durduruldu.

Yerel halkın tanıklıkları

İstanbul'da yaşayan Şeref Bilsel, yangını takip etmek için Güzelce köyüne geldiğini belirterek, "Biz yangını duyduk hemen köyümüze geldik. Köyler boşaltılıyordu. Merak edip evlerimize baktık. Jandarmadan izin alarak köye girebildik. Biz yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama geldiğimizde köyün etrafı yanmıştı. İki metre mesafeyle Allah bizim evimizi kurtarmış. Merakla köyümüze dönmeyi bekliyoruz, şu an izin alıp geldik." dedi.

Hakan Bilsel ise, "Yangın evime bir metre kala kontrol altına alındı. Sosyal medya gruplarımız var. Oradan gelen haberlerden yangını öğrendik. Eflani tarafından yangın rüzgarın etkisiyle gelmiş. Komşumuz çiftçilikle uğraşıyordu. Hemen o anda itfaiyeyi çağırıp müdahale ediyorlar. Bir metre mesafeyle bizim evimiz kurtuluyor. Köyün tamamının yanma tehlikesi vardı. Şu an dönmeyi bekliyoruz. Yangın tekrar söndükten sonra gelmeyi düşünüyoruz. Biz haberi alır almaz İstanbul'daki iş yerimizden izin alıp buraya geldik. Ama sağ olsunlar aynı anda müdahale etmişler. Ancak komşumuzun evi komple küle döndü." diye konuştu.

Yangına 3 gündür aralıksız müdahale eden bazı orman personellerinin yerde uyuyarak dinlendikleri görüldü.

