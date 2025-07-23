Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda 486 Mezun Diplomasını Aldı

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Coşkusu

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda, 486 mezun için düzenlenen 22. Dönem Mezuniyet Töreni, Gazi Stadı'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eski Bakan Başesgioğlu'ndan Dikkat Çeken Mesaj

Törende konuşma yapan eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 28 yıl önce okulun açılış kararını imzalarken hissettiği heyecanı bugünkü mezuniyetle birlikte yeniden yaşadığını vurguladı. Başesgioğlu, mezun olan öğrencilere ve ailelerine seslenerek, "Vicdanlı, ahlaklı, vatansever çocuklar yetiştirdiğiniz için millet olarak sizlere şükran borçluyuz. Bu mezuniyet ve üniformanızla çok önemli sorumluluklar yükleniyorsunuz," şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ergün'den Hukuk Vurgusu

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, polisliğin temel değerlerine dikkat çekerek, hukuk, adalet ve insan haklarına sadık kalacaklarına inandığını belirtti. Ergün, eğitim gören polis adaylarına başarı dileklerini iletti.

Milletvekillerinden Teşekkür ve Destek Mesajı

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, mezunları tebrik ederek, görev yerlerinde başarılar diledi. Diğer bir AK Parti Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun devletine olan sadakatini vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanına umutla yol çıkan gönül erlerisiniz," ifadelerini kullandı.

Mezunlardan Anlamlı Sözler

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel, mezunların ülke genelinde önemli görevler üstleneceğini belirterek, "Bu okuldan edindiğiniz değerler daima sizinle olacak. Dürüstlükten ve adaletten ödün vermeyiniz," dedi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri ve diplomaları takdim edildi. Tören, mezunların aileleriyle kucaklaşmasıyla sona erdi.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 486 kişi, diplomalarını törenle teslim aldı. Gazi Stadı'nda düzenlenen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 22. Dönem Mezuniyet Töreni'nde öğrenciler yemin etti.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 486 kişi, diplomalarını törenle teslim aldı. Gazi Stadı'nda düzenlenen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 22. Dönem Mezuniyet Töreni'nde öğrenciler yemin etti.