Kastamonu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Heyecanı

Kastamonu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Kastamonu Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılında mezun olan 4 binin üzerinde öğrenci için bir mezuniyet töreni düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, tören sırasında yaptığı konuşmada, üniversitenin genç yaşına rağmen kayda değer başarılara imza attığını vurguladı. Topal, üniversitenin kaliteyi öncelik haline getirerek, sadece sayısal büyümeyi değil, aynı zamanda kaliteli eğitim vizyonunu benimsediğini belirtti.

“Üniversitemiz, yetkin akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı ve topluma katkı sağlayan projeleri ile ülke içerisinde ve uluslararası alanda saygınlık kazanmaktadır” diyen Topal,

“Bölgesel kalkınmanın yanı sıra küresel düzeyde etkin yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümekteyiz” ifadelerinde bulundu.

Öğrencilere özel bir mesaj da yollayan Rektör Topal, “Nerede olursanız olun; adaleti, barışı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı savunmaktan asla geri durmayın. Kadim medeniyetimizden aldığınız ilhamla gittiğiniz her yeri güzelleştirin” dedi.

Öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildiği tören, mezunların keplerini havaya atmasıyla son buldu.

Törene, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci ve birçok akademisyen ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Kastamonu Üniversitesinden 2024-2025 akademik yılında mezun olan 4 binin üzerinde öğrenci için tören düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesinden 2024-2025 akademik yılında mezun olan 4 binin üzerinde öğrenci için tören düzenlendi.