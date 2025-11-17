Kastamonu Üniversitesi öğrencileri 20 şehidi dualarla andı

Kuzeykent Kampüsü'nde düzenlenen anma programı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit düşen 20 askeri düzenledikleri törenle andı.

11 Kasım tarihinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta 20 asker şehit olmuştu. Öğrenciler, Kuzeykent Kampüsü'nde bir araya gelerek şehitlerin fotoğraflarıyla saygı duruşunda bulundu.

Anma programında konuşan öğrenci Kübra Yegül şunları söyledi:

“Bu acının üzerinden henüz 48 saat geçmemişken 13 Kasım’da daha önceki şehitlerimizin cenazeleri bile ülkemize gelmemişken bu kez Hırvatistan’da yangın söndürme uçağımız düştü ve bir pilotumuz şehit düştü. Milletimiz şehitlerinin yasını bile tutamadan 15 Kasım’da Manisa’da polis aracının tıra çarpması sonucu bir polisimiz daha şehit oldu. Bu toprakların bedeli her gün tekrar tekrar ödeniyor. Kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Bizler burada sadece şehitlerimizi anmak için değil, onların aziz hatıralarını unutturmamak, bu milletin evlatlarının değerini hatırlatmak için bulunan buradaki vatansever öğrencileriz. Burada yaptığımız anma töreninde hiçbir slogan atılmayacak, hiçbir marş ya da ant söylenmeyecek, hiçbir alkış yapılmayacak. Çünkü bugün gösterişin değil, sessiz ama gür bir duruşun günüdür”

Konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

