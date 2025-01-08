Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Oylamada Yer Aldı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlikte, Anadolu Ajansı'na ait etkileyici görüntüler için oy verme süreci başladı.

Oylama Süreci Hakkında Bilgiler

Bu yılki oylama, çeşitli kategorilerde en dikkat çekici fotoğrafları belirlemek amacıyla düzenleniyor. Prof. Dr. Topal, üniversite olarak söz konusu organizasyonun önemine dikkat çekerek, katılımının toplumsal bilinci artırma çabası olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, Anadolu Ajansı'nın web sitesinden seçilen fotoğraflar arasından oy kullanma fırsatına sahip. Oylama, herkesin katılımına açık olup, ülke genelindeki fotoğraf severleri bir araya getiriyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.