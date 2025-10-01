Kastamonu Valiliği Uyardı: Mantar Zehirlenmeleri ve Doğada Kaybolma Riski

Kastamonu Valiliği, ormanlarda sonbahar ile birlikte mantar türlerine erişimin kolaylaşmasının zehirlenme ve kaybolma vakalarında artışa yol açtığını belirterek vatandaşları uyardı.

Valiliğin açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, türü bilinmeyen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğine işaret edildi.

Alınması gereken önlemler

Doğada kaybolma risklerine karşı yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Mantar toplamaya tek başına çıkılmamalı, grup halinde ve bilinen orman sınırlarında kalınmalıdır. Ormanlık alanlara girerken cep telefonlarının şarjlarının dolu olmasına dikkat edilmeli, ayrıca el feneri, düdük, taşınabilir şarj cihazı gibi malzemeler ile yeterli miktarda su ve yiyecek bulundurmalı, yabani hayvan tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Ormanlık alana girildiğinde konum bilgileri yakınlarla paylaşılmalıdır. Olası kaybolma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmeli, bildirilen en son konum terk edilmemeli, telefonun çekmediği yerlerde de acil çağrı hattının aranabileceği unutulmamalıdır."

Valiliğin uyarısı, özellikle mantar toplayanların güvenlik ekipmanlarını yanlarına almaları ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.