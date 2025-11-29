Kastamonulular Platformu İstanbul’da: Batı Karadeniz’in Bölgesel Gücünü Artırma çağrısı

Kastamonulular Platformu İstanbul’da buluştu: Batı Karadeniz için birlik çağrısı

Toplantı vurgusu ve yönelim

Kastamonulular Platformu, yönetim toplantısını İstanbul’da iş dünyası, siyaset ve sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda Platform Başkanı Haydar Çolakoğlu, Kastamonu’nun geleceğine yön verecek başlığı kamuoyuyla şöyle paylaştı: "Batı Karadeniz’in bir bütün olarak değerlendirilmesiyle bölgesel temsil gücünün artırılması."

İstanbul’da yaşayan Kastamonuluların desteğini arkasına alan Platform, Batı Karadeniz illeri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi ve tüm paydaşları kapsayan gelecek dönem yol haritasını tartıştı.

Gündem maddeleri ve kararlaştırılan öncelikler

Toplantıda kültürel mirasın korunmasından sosyal projelere; kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesinden bölgesel iş birliğine kadar çok sayıda konu ele alındı. Özellikle gençlik ve Gençlik Kolları’nın dinamik çalışmalarının desteklenmesi ve gençlerin platform içindeki temsil gücünün artırılması öncelikli hedef olarak belirlendi.

Kadınların ve kadın girişimcilerin toplumsal ve ekonomik alanda ön plana çıkarılması, desteklenmesi ve platform yönetiminde daha etkin rol almaları hedefleri de toplantının önemli gündem maddeleri arasındaydı. Ayrıca, Şehit Şerife Bacı’nın yaşamı ve günümüzdeki önemi yeniden ele alındı.

Turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve Kastamonu’nun doğa ile tarihinin daha iyi tanıtılması yönünde detaylı çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Kültürel zenginliği yansıtacak sanat projeleriyle platformun toplumsal vizyonunun genişletilmesi de planlanan adımlar arasında yer aldı.

Liderler ve mesajlar

Açılış konuşmasında birlik ve vizyon mesajı veren Haydar Çolakoğlu, Batı Karadeniz’in stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Batı Karadeniz’i bir bütün olarak ele almalı; ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açıdan birbirini besleyen güçlü bir bölgesel ittifak oluşturmalıyız. Kastamonu’nun bölgesel liderliği, Batı Karadeniz’in güçlenmesiyle mümkün olacaktır."

Onursal Başkan, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Cevat Acar da birlik beraberlik mesajı verdi. Başkan Vekilleri Burcu Kösem, Mehmet Umur ve Muhittin Tığlı ortak açıklamalarında platformun yeni vizyonunu şu ifadelerle özetlediler: "Artık sadece hemşehri buluşmaları yapan bir yapı değiliz; iş dünyasına yön veren, strateji geliştiren ve Türkiye genelinde etkisi hissedilen güçlü bir organizasyonuz. Bugünkü istişare, Kastamonu’nun ekonomik gücünü daha büyük bir ölçeğe taşımak için atılmış önemli bir adımdır."

Sonuç ve ileriye dönük adımlar

Toplantıya katılan iş insanları, STK başkanları ve basın temsilcileri; Kastamonu’nun tarım, orman ürünleri, turizm ve girişimcilik alanlarındaki potansiyeline dikkat çekti. Bölgenin kalkınmasının Batı Karadeniz’in bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Gecenin sonunda, İstiklal Madalyalı tek ilçe İnebolu ve Şerife Bacının fedakârlığına atıf yapılarak, "Kastamonu ve ülkemiz için üretmeye, çalışmaya, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz" mesajı paylaşıldı. Başkan Haydar Çolakoğlu’nun teşekkür konuşmasıyla kapanan toplantıda, istişarelerden çıkan öneriler doğrultusunda kapsamlı çalışma dosyalarının hazırlanması kararlaştırıldı.

Başkan Haydar Çolakoğlu liderliğinde alınan geri bildirimler, Kastamonulular Platformu’nun hem İstanbul’daki geniş hemşehri kitlesinin sesi olmaya devam edeceğini ve Türkiye genelindeki çalışmalarını daha görünür, etkili ve kapsayıcı bir şekilde sürdüreceğini gösteriyor.

KASTAMONULULAR PLATFORMU, YÖNETİM TOPLANTISINI İSTANBUL'DA İŞ DÜNYASI, SİYASET VE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.