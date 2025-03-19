Katar, BAE ve Ürdün'den Somali Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimine Kınama

Katar, BAE ve Ürdün'den Direniş Mesajı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mogadişu'da gerçekleştirilen ve çok sayıda can kaybına neden olan bombalı saldırının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın, sebepleri ne olursa olsun, şiddeti ve terörü her zaman reddettiği vurgulandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileği iletildi.

BAE ve Ürdün'den Sert Tepkiler

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna yönelik düzenlenen ve çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan bu terör saldırısı sert bir şekilde kınandı. BA E Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, ülkesinin güvenliği ve istikrarı bozmaya yönelik her türlü şiddeti kesin bir dille reddettiğini belirtti.

Al Nahyan, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Somali halkına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da, Somali Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimini kınayarak, her türlü siyasi şiddeti reddettiklerini duyurdu. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, Somali devleti ve Cumhurbaşkanı Mahmud ile dayanışma içinde olunduğunu ifade etti.

Somali'deki Saldırının Ayrıntıları

Somali Enformasyon Bakanlığından gelen bilgilere göre, başkent Mogadişu'da, Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Mahmud, saldırıdan sağ kurtuldu.