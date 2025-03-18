Katar Başbakanı Al Sani'den Acil Uluslararası Müdahale Çağrısı

Katar Başbakanı Al Sani, İsrail'e Müdahale Çağrısı Yaptı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'i derhal ateşkesi uygulamaya zorlayacak acil ve kararlı bir uluslararası müdahale çağrısında bulundu. Al Sani, bu açıklamayı X hesabından yaptı.

Filistin Halkına Destek Vurgusu

Al Sani, paylaşımında, "Tutumumuzu tekrar belirterek kardeş Filistin halkına verdiğimiz desteği sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail’in derhal ateşkesi uygulamaya, anlaşmalara uymaya ve müzakerelere geri dönmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail Saldırılarına Tepki

Al Sani, Gazze’deki insanlara yönelik saldırıları eleştirerek, "Haksız kuşatma altında çadırlarında yaşayan yerinden edilmiş insanlara yönelik saldırılar, yardımların yetersizliği ve tıbbi tesislerin çöktüğü bir ortamda Gazze’ye yönelik bu vahşi bombardıman, işgal güçlerinin hiçbir sorumluluk taşımadan sürdürdüğü bir başka iğrenç suçtur" dedi.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu Yeniden Saldırılara Başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi. İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ve Ailelerin Tepkileri

Hamas, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini" açıkladı. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri ise Netanyahu hükümetini, ateşkesi bozan bir tavır takınmakla suçladı.

İsrail İçinde Tartışmalar Sürüyor

İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığını belirtti.