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Katar Başbakanı Al Sani'den İsrail'e Sert Mesaj: Lübnan'ın Egemenliği İçin İşgal Sonlanmalı

Katar Başbakanı Al Sani, Lübnan'ın egemenliği için İsrail'in işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:47
Katar Başbakanı Al Sani'den İsrail'e Sert Mesaj: Lübnan'ın Egemenliği İçin İşgal Sonlanmalı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan'ın egemenliğinin sağlanabilmesi için İsrail'in ülkenin güneyindeki işgaline son vermesi gerektiğini açıkladı.

Al Sani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladıklarını belirtti. Ayrıca Katar’ın Lübnan’a vermiş olduğu desteği yineleyerek, "Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını ve Lübnan halkının umutlarının gerçeğe dönüşmesini ümit ediyoruz," dedi.

Görüşmede ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin sonlandırılması konularının ele alındığını kaydeden Al Sani, "Lübnan'ın egemenliğinin sağlaması için BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 kararının uygulanması gerektiğini vurguluyoruz," şeklinde ifade etti.

Lübnan'ın yeniden yapılandırılmasına Katar'dan destek
Al Sani, İsrail saldırıları sonrası Lübnan'a destek vermek istediklerini belirterek, "Katar, Lübnan'ın yeniden yapılandırılması sürecinde yer alacak ve hükümetin kurulmasını beklemektedir," dedi. Ayrıca Lübnan'da kurulacak yeni hükümetle işbirliği kurmayı planladıklarını dile getirdi.

Ateşkes anlaşması hakkında da konuşan Al Sani, "Anlaşmanın tüm şartlarının yerine getirilmesi sonrasında ikinci aşamaya geçmeyi hedefliyoruz," açıklamasında bulundu.

Lübnan'daki siyasi krizin çözüm süreci ile ilgili olarak, Joseph Avn 9 Ocak’ta ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış, yeni hükümeti kurmakla da Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam görevlendirilmiştir. Selam'ın yeni kabinesinin açıklaması bekleniyor.

Bu arada, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu yerleri terk etmesi bekleniyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun bölgede tam olarak yerleşmediğini öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a uzatmıştır.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirmiş, 216 kişi ise yaralanmıştır.

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