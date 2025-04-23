Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Katar Türk Okulu'nda Bayram Coşkusu

Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğe, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri, yerel Türk toplumu ve okulun öğretmen, öğrenci ve velileri katılım gösterdi.

Büyükelçi Göksu'dan Anlamlı Mesaj

Büyükelçi Göksu, etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizler yurdumuzdan kilometrelerce uzakta 23 Nisan'ı kutlarken, hem çocuklarımıza kendi değerlerimizi aşılamayı, hem de tüm dünyaya çocuklarının haklarını koruyacak ve kollayacak bir amaç ortaya koymayı hedeflemeliyiz."

Ayrıca, Gazze'deki çocukların mağduriyetine de dikkat çeken Göksu, "Özellikle Gazze’de ve dünyanın diğer coğrafyalarında bizlerle aynı şartlara sahip olamayan çocukları unutmamalıyız. Bu vesile ile bütün çocuklara savaşların ve yıkımların olmadığı, barış, sevgi ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum." diye ekledi.

Öğrenciler Askerlerle Bir Araya Geldi

Etkinlik kapsamında, Katar Türk Okulu öğrencileri, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret ederek burada görev yapan Türk askerleri ile bir araya geldi. Bu ziyaret, öğrencilere askeri yetkililerle tanışma ve milli bayram coşkusunu paylaşma fırsatı sundu.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı. Etkinliğe katılan Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, konuşma yaptı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı. Etkinliğe katılan Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, konuşma yaptı.