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Katar'da Sanayi Ortaklığı Toplantısı: Bakan Kacır Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

Bakan Kacır, Katar'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin sanayi ortaklığındaki stratejik önemini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:41
Katar'da Sanayi Ortaklığı Toplantısı: Bakan Kacır Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

Katar'da Sanayi Ortaklığı Toplantısı: Bakan Kacır Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı'nda konuştu. Kacır, "Sanayi Ortaklığı Entegrasyonu, doğal kaynaklarımızı, yetenekli iş gücümüzü, büyük iç pazarımızı ve güçlü altyapımızı birleştirerek bölgemizin küresel rekabet gücünü artırmada kritik bir rol oynayacaktır" dedi.

Toplantıya Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Mısır, Ürdün ve Bahreyn gibi ülkelerin bakanları katıldı. Kacır, bu işbirliğinin sürdürülebilirliğe dayalı ekonomik büyümeye ve çeşitliliğe katkıda bulunmanın yanı sıra, bölgesel barışa ve istikrara da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin, yüksek katma değerli sanayi yatırımları açısından önemli bir çekim merkezi olacağını belirtti. Türkiye'nin iş dostu politikaları ve stratejik pazar erişimi ile sunduğu fırsatların altını çizen Kacır, şöyle konuştu: "Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,3 milyar kişiye ve 28 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne erişim imkânı sunmaktadır."

Türkiye'deki uluslararası şirket sayısının 83 binden fazla olduğunu vurgulayan Kacır, Türkiye'nin 2023'te Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP) göre dünyanın en büyük 12 ekonomisinden biri olduğunu, son 20 yılda ise ortalama %5,4 büyüme kaydettiğini dile getirdi.

Kacır ayrıca, Türkiye'nin 262 milyar doları aşan ihracat rekorunu ve ihracatın %94,1'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu ifade etti. Türkiye'nin güçlü lojistik ağı ve stratejik ticaret anlaşmalarıyla, küresel bir yatırım merkezi haline geldiğini belirtti.

Kacır, Türkiye'nin tarım, ilaç, tekstil, madencilik ve kimya gibi kritik sektörlerdeki üretim kapasitesinin önemine de değindi. Türkiye'nin 2,2 milyondan fazla üretici ve 30 bin tarım şirketi ile dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye, Avrupa’nın en büyük tarım üreticisi unvanını 68,5 milyar dolarlık toplam tarımsal üretimle kazanmıştır.

Türkiye’nin, 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi ile dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Kacır, ayrıca 55 milyar dolarlık kimya sektörü ithalatının da Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Toplantı sonunda Türkiye ve Katar bakanları, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı katılım belgesini imzaladı. Bakan Kacır, Türk iş dünyasının bu girişime büyük ilgi gösterdiğini ve yakın dönemde daha fazla projede yer alacaklarını ifade etti.

Kacır, dijital dönüşüm, yarı iletkenler, çip üretimi ve yapay zeka gibi alanlarda iş birliği potansiyeline de dikkat çekerek Türkiye'nin, bu ortaklığa aktif katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.

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