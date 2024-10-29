Katar’da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Katar'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı İçin Resepsiyon

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü görkemli bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar ve Atmosfer

Etkinliğe, Katarlı yetkililer, diplomatik temsilciler, askeri ataşeler, Türk iş insanları, çeşitli kurumların temsilcileri, elçilik personeli ve birçok basın mensubu katıldı. Elçilik konutu, Türkiye'nin ulusal renkleri olan kırmızı ve beyaz ile ışıklandırılarak görsel bir şölen oluşturdu.

Resepsiyonun Başlangıcı

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunun yapılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı katılımcılara sunuldu.

Konuşmalar ve Mesajlar

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamanın mutluluğunu dile getirdi ve "Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşına girdi. Necip milletimiz tarihine yön vermiştir," dedi. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Katar ile İş Birliği

Göksu, Türkiye'nin dış politika anlayışına vurgu yaparak, Katar'ın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı gösterdiği duyarlılığı ve Türkiye ile olan iş birliğini ön plana çıkardı.

Tanıtımlar ve İkramlar

Etkinlikte, Türkiye'nin tarihi ve turistik alanlarına dair görseller sergilendi ve katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı" temalı tanıtım filmlerini izlediler. Resepsiyon, Türk musikisinden eserlerin sunulması ve Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.