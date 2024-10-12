Katar'dan İsrail'in UNIFIL Saldırısına Kınama

Katar, İsrail'in Birleşmiş Milletler’in (BM) Lübnan'daki Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu eyleminin "uluslararası insani hukuk hükümlerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

Uluslararası Soruşturma Talebi

Açıklamada, İsrail’in UNIFIL güçlerine yönelik saldırısının derhal uluslararası bir soruşturma ile değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

UNIFIL Askerleri Yaralandı

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucunda 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu. Aynı zamanda, dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin mermisiyle hedef almış, bir gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Bu saldırılarda toplamda 4 barış gücü askeri yaralanmış oldu.

BMGK'dan Endişe Dolu Tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" olarak bilinen seçilmiş üyeleri, UNIFIL'in İsrail ordusu tarafından hedef alınmasından derin endişe duyduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, acilen ateşkes talep edilerek uluslararası insani hukuka ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.