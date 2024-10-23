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Katar'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Katar, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:20
Katar'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Katar'dan Terör Saldırısına Tepki

Katar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı. Qatar Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dayanışma Mesajı

Açıklamada, "Katar, barış ve güvenliği hedef alan her türlü terör ve saldırganlık eylemine karşıdır." ifadeleri kullanılarak, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Katar'ın Kararlı Tutumu

Açıklamada, "Katar Devleti, nedenleri ne olursa olsun, şiddet ve terörizmi reddetme konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, Türkiye'nin yanında olduğunu, güvenlik ve istikrarın korunması için aldığı tüm tedbirlere tam destek verdiğini teyit eder" denildi.

Başsağlığı Mesajı

Gözyaşları içinde belirtilen açıklamada, saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı dilenirken, yaralılara acil şifalar temenni edildi.

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