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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Hamas ile Gazze Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Hamas heyetiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 23:43
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Hamas ile Gazze Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Hamas ile Ateşkes Müzakerelerini Ele Aldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas heyetiyle Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye liderliğindeki heyetle başkent Doha'da görüştüğü belirtildi.

Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri Görüşüldü

Görüşme sırasında, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri ile ilgili gelişmelerin yanı sıra sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasına varılması imkanları masaya yatırıldı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese yönelik müzakereler, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam etmektedir. 25 Aralık'ta, İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas ile yürütülen müzakerelere zarar vermekle suçladı.

İsrail'in Güvenlik Kontrolü Meselesi

sırasında, Katz, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda bulunan Philadelphi Koridoru'nu ziyaret ederek, Gazze'nin güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde kalacağını ve güvenlik bölgelerinin kontrol altında tutulacağını vurguladı.

Netanyahu ise, 20 Aralık'ta The Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" belirtti.

Günümüz koşullarında Gazze Şeridi'nde tahminen 101 İsrailli esir bulunmaktadır.

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