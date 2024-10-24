Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken Arasında Kritik Görüşme

Katar Emiri ile ABD Dışişleri Bakanı Arasında Önemli Görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki ateşkes çabalarını ele aldı.

Görüşmenin Detayları

Katar Emirlik Divanı'ndan gelen yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, Orta Doğu turu kapsamında Doha'yı ziyaret eden Blinken'i kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Ateşkes Çabaları Üzerinde Duruldu

Açıklamada, Şeyh Temim ve Blinken'in, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Lübnan'daki durumu da kapsayan detayları ele aldığı belirtildi. Ayrıca, Gazze ve Lübnan'da devam eden ateşkes çabalarına ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirildiği ifade edildi.

Antony Blinken'ın Orta Doğu Turu

7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı günden bu yana, Blinken'ın Orta Doğu'daki on birinci turu gerçekleşmiş durumda. İlk olarak İsrail'i ardından ise Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Bakan, bölgedeki diplomatik çabalarını sürdürmektedir.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda), İsrail ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu turu kapsamında Doha'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ile Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes çabalarıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.