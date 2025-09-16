Katar Emiri Şeyh Temim, Marco Rubio'yu Doha'da Kabul Etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve özellikle savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İsrail'in geçen hafta Doha'ya düzenlediği saldırının yansımaları, Gazze'de ateşkesin sağlanması, esir takası ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik ortak diplomasi çabaları masaya yatırıldı.

Ensari'nin açıklamaları

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında ziyaretin amacının İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından ABD'nin Katar'ın güvenliği ve egemenliğine tam desteğini yeniden teyit etmek olduğunu vurguladı.

"ABD ile ilişkilerimiz özellikle savunma alanında stratejiktir. Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli adımları atacağız."

Ensari, Netanyahu'ya ilişkin olarak da şunları söyledi: "Netanyahu'ya mesajımız; uluslararası hukukun cezasız şekilde ihlal edilmesi durumunun artık devam etmeyeceğidir."

Gazze'de ateşkes müzakerelerine değinen Ensari, "Müzakereler şu an gerçekçi görünmüyor. Çünkü Netanyahu, kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi dahi bombalamak istiyor."