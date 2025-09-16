Katar Emiri Şeyh Temim, Marco Rubio'yu Doha'da Kabul Etti

Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kabul etti; savunma işbirliği, İsrail'in Doha saldırısı, Gazze ateşkesi ve esir takası ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:58
Katar Emiri Şeyh Temim, Marco Rubio'yu Doha'da Kabul Etti

Katar Emiri Şeyh Temim, Marco Rubio'yu Doha'da Kabul Etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve özellikle savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İsrail'in geçen hafta Doha'ya düzenlediği saldırının yansımaları, Gazze'de ateşkesin sağlanması, esir takası ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesine yönelik ortak diplomasi çabaları masaya yatırıldı.

Ensari'nin açıklamaları

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında ziyaretin amacının İsrail'in Doha'ya saldırısının ardından ABD'nin Katar'ın güvenliği ve egemenliğine tam desteğini yeniden teyit etmek olduğunu vurguladı.

"ABD ile ilişkilerimiz özellikle savunma alanında stratejiktir. Egemenliğimizi savunmakta kararlıyız ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli adımları atacağız."

Ensari, Netanyahu'ya ilişkin olarak da şunları söyledi: "Netanyahu'ya mesajımız; uluslararası hukukun cezasız şekilde ihlal edilmesi durumunun artık devam etmeyeceğidir."

Gazze'de ateşkes müzakerelerine değinen Ensari, "Müzakereler şu an gerçekçi görünmüyor. Çünkü Netanyahu, kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi dahi bombalamak istiyor."

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Traktör Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
2
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
3
Huckabee: ABD, İsrail'in Batı Şeria İlhakına 'Saygı' Gösterecek
4
Prenses Akiko: Türkiye Dostluğu Üç Kuşaktır Sürüyor
5
Mersin Açıklarında 28 bin 500 Paket Tütün Çubuğu Ele Geçirildi
6
Katar Emiri Şeyh Temim, Marco Rubio'yu Doha'da Kabul Etti

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa