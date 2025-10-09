Katar: Gazze'de Ateşkesin İlk Aşaması İçin Anlaşma Sağlandı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurusunun ardından, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması için uzlaşı sağlandığını açıkladı. Açıklama, arabulucular tarafından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapıldı.

Arabulucular, bu ilk aşamanın savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini kapsamaya devam eden tüm hükümler ve uygulama mekanizmalarını içerdiğini bildirdi. Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.

Netanyahu'dan İlk Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelerde anlaşma sağlanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin olarak, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.