Katar: İsrail’den Hızlı ve Olumlu Ateşkes Cevabı Bekliyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen müzakerelerde İsrail'den hızlı ve olumlu bir cevap beklendiğini duyurdu.

Müzakerelerin gidişatı

Doha’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ensari, Katar, ABD ve Mısır’ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında süren ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün Mısır’ın El-Alameyn kentinde gerçekleştirilen Gazze ateşkes görüşmelerine katıldığını belirtti.

Ensari, arabulucuların Katar ve Mısır’ın Hamas’tan ateşkes önerisine ilişkin resmi yanıtı aldığını söyledi ve sürecin ilerleyebilmesi için İsrail’in vereceği cevabın beklendiğini kaydetti.

Henüz İsrail’den resmi yanıt almadık, ancak konunun değerlendirildiğini biliyoruz ve İsrail’den hızlı ve olumlu bir cevap bekliyoruz

Ensari, sunulan önerinin kalıcı bir ateşkese giden yolu içerdiğine dikkati çekerek bunun mevcut koşullarda sunulabilecek en iyi seçenek olduğunu vurguladı ve tam kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için yoğun çaba harcandığını söyledi.

Hamas'ın kabulü

Ensari, Hamas’ın kabul ettiği ateşkes önerisinin daha önce İsrail’in onayladığı unsurlarla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Daha önce yapılan açıklamalarda Hamas ve Filistinli diğer grupların, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın sunduğu öneriyi kabul ettikleri bildirilmişti.

İsrail'in işgal kararı

Diğer yandan İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline ilişkin planı onaylamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini ifade etmişti.

Basında yer alan haberlere göre saldırıların aşamalı olarak yürütüleceği, işgalin önce Gazze kentinde başlayacağı ve daha sonra orta kesimdeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı belirtilmişti.

Ensari, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile sürekli temas halinde olduğunu vurguladı. Olumlu bir atmosfer bulunduğunu ancak sahada tarafların anlaşmaya bağlı kalmasının dışında gerçek bir garanti olmadığını sözlerine ekledi.

Gazze’de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak