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Katar, Netanyahu’nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

Katar, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulması yönündeki açıklamasını kınadı ve buna yönelik tepkisini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:19
Katar, Netanyahu’nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasını "kışkırtıcı" olarak değerlendirerek kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun bu konudaki sözleri şiddetle reddedildi. Açıklamada, bu ifadelerin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal ettiği vurgulandı.

Ayrıca Qatar, Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını belirterek uluslararası topluma İsrail'in kışkırtmalarına karşı kararlılıkla durma çağrısı yaptı. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine yönelik çağrıların kesin bir dille reddedildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu tür çağrılar, barış fırsatlarını baltaladığı gibi bölgede yeni gerilimleri de körüklüyor" denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, adil ve kalıcı barışın ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da, 7 Şubat tarihinde İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan'ı hedef almıştı. Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devleti şartı sunduğu yönündeki soruya Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler" cevabını vermişti.

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