Katar: Trump'ın Gazze Planı Müzakerelerle Netleştirilmeli

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze planının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve planın müzakereler yoluyla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Al Sani'den Al Jazeera'ya Açıklamalar

Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes müzakereleri ve Trump'ın açıkladığı planla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmaktır. Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle İsrail’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor.” dedi.

Plan Hamas'a iletildi, nihai tutum müzakere sonrası

Katar’ın, Mısır ile birlikte planı Hamas heyetine ilettiğini kaydeden Al Sani, görüşmelerin genel çerçevede gerçekleştiğini ve “Hamas sorumlu bir tavır sergileyerek öneriyi inceleyeceklerini bildirdiğini” söyledi. Al Sani, nihai tutumun ise diğer Filistinli gruplarla istişare sonrası açıklanacağını ifade etti.

Ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor

Al Sani, planın Gazze’de bir Filistin yönetimine işaret ettiğini ve bu konunun Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurguladı. Katar’ın önceliğinin “savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak” olduğunu belirten Al Sani, “Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor.” dedi.

Planın en net unsurunun “savaşın durdurulması” olduğunu söyleyen Al Sani, çekilme konusunun daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini, ABD’nin sunduğu planın savaşın durdurulması yönünde net bir madde içerdiğini ancak İsrail’in çekilmesine ilişkin detayların hâlâ belirsiz olduğunu vurguladı. “Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun özrü: Lütuf değil, en temel hak

Katar Başbakanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun Doha’ya yönelik saldırılar nedeniyle dile getirdiği özre değinerek, “Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl önemli olan benzer ihlallerin tekrarlanmaması yönünde taahhütte bulunulmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır ve Türkiye ile ortak öncelik: İnsani durumun durdurulması

Al Sani, yapılacak arabuluculuk toplantısına Mısır ve Türkiye’nin de katılacağını hatırlatarak, planın kabul edilmesi halinde Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilere destek sağlayacak mekanizmalara katılmaya hazır olduklarını belirtti. “Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor.” dedi.

Al Sani ayrıca, “Şu anki odak noktamız Gazze’de savaşın, açlığın, ölümlerin ve zorla göçün durdurulmasıdır” ifadelerini kullanarak planın yalnızca genel ilkeler ortaya koyduğunu ve ayrıntıların müzakerelerle şekilleneceğini yineledi.

Trump'ın 20 maddelik planı ve Netanyahu'nun yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını duyurmuştu.

Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti. Buna karşın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu planın uygulanması halinde ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin süreceğini ve bağımsız Filistin devletinin kurulmayacağını savunmuştu. Netanyahu, Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı planın, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını" öngördüğünü ancak İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini iddia etmişti.