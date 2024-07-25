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Katar ve Mısır, Filistin için 'Pekin Diyaloğu'nu Destekliyor

Katar ve Mısır, Filistinli grupların ulusal birliğini güçlendiren 'Pekin Diyaloğu'nu olumlu karşılıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:44
Katar ve Mısır, Filistin için 'Pekin Diyaloğu'nu Destekliyor

Katar ve Mısır'dan Pekin Diyaloğu'na Deste

Katar ve Mısır, Filistin'deki bölünmeyi sona erdirmek ve ulusal birliği sağlamak amacıyla imzalanan "Pekin Diyaloğu"nu memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, "Pekin Diyaloğu"nun İsrail'in Gazze’deki saldırıları ve diğer Filistin topraklarındaki ihlallere karşı koymak için ulusal birlik oluşturma çabalarına katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Açıklamada, bu anlaşmanın 1967 sınırlarında, Doğu Kudüs başkentiyle bağımsız bir Filistin devleti kurma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Mısır'dan Destek Mesajı

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ahmed Ebu Zeyd, ülkesinin Filistin ulusal uzlaşmasını sağlama yönündeki tüm bölgesel ve uluslararası çabalara memnuniyetle destek verdiğini ifade etti. Ebu Zeyd, "Filistin ulusal birliğinin, bağımsız bir Filistin devleti hedefine ulaşmak için zaruri olduğunu" belirtti.

Pekin Diyaloğu Nedir?

Pekin Diyaloğu, 21-22 Temmuz tarihlerinde Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kapsamlı bir ulusal toplantı sonucunda, Fetih Hareketi, Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından imzalanmıştı. Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, yürütülen uzlaşma görüşmeleri neticesinde aralarındaki bölünmüşlüğü sona erdirmeyi hedefleyen bu anlaşmayı hayata geçirdi.

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