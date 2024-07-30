Katerine'nin Olimpiyat Açılış Törenindeki Performansı Üzerine Açıklamaları

Katerine'den Olimpiyat Açılış Töreni Üzerine Açıklama

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde sergilenen ve Hristiyanlıkla ilgili tartışmalara neden olan performans sonrası, başrol oyuncusu Katerine bir açıklama yaptı. Katerine, "(Performans) bazı insanları şoke ettiyse, çok üzgünüm çünkü niyet kesinlikle bu değildi" dedi.

Yanlış Anlaşıldım

Fransız sanatçı, performansında "Nue" adlı şarkıyı seslendirirken, konunun yanlış anlaşıldığını ve Hristiyan dünyasının kendisini affedeceğini umduğunu belirtti. "Çıplak kalsaydık, savaşlar olur muydu? Belki cevap hayır çünkü çıplakken silah saklayamazsınız" şeklinde düşündüklerini ifade etti.

Açılış Törenindeki Tartışmalı Sahne

Katerine, sahnenin Hz. İsa'nın havarileriyle yaptığı "Son Akşam Yemeği" tablosuyla ilgili olmadığını, bunun daha çok bir yanlış anlama olduğuna inandığını açıkladı. "Eğer birini kırdıysam affedilmeyi diliyorum" diyen sanatçı, Hristiyanlık eğitimi aldığını ve affetmenin bu dinin temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Sanat Yönetmeninin Savunması

Açılışın sanat yönetmeni Thomas Jolly ise tepkiyle karşılanan performansın, Hz. İsa'nın yere yediği yemeğin tasvilinin değil bir pagan şenliğinin canlandırılması olduğunu savundu.

Olimpiyat açılışındaki "drag queen" performansı da dini inanca saygısızlık olarak nitelendi ve hem din otoritelerinden hem de uluslararası kamuoyundan büyük tepki aldı.

Katerine, performansının ardından maviye boyandığını ve boyayı vücudundan çıkarmanın da yaklaşık üç saat sürdüğünü belirtti.