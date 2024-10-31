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Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Geleceğe Taşınıyor

Bitlis'in Kavakbaşı beldesindeki Suphiye Özebay, çömlekçiliği gençlere aktarmak için kurs açmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:50
Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Geleceğe Taşınıyor

Kavakbaşı'nda Geleneksel Çömlekçilik

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde yaşayan Suphiye Özebay, yıllardır seramik sanatını sürdürmekte ve bu sanatı genç nesillere aktarmayı arzulamaktadır.

Sanatın Temelleri

51 yaşındaki Özebay, sanatı 6 yaşındayken ablalarından öğrenerek çömlek, güveç kabı, testi ve çeşitli süs eşyaları üretmektedir. Özebay, dağlık alanlardan toplayarak kullandığı toprak ile ürettiği ürünlerini satışa sunmakta ve bu sayede ailesinin geçimine katkı sağlamaktadır.

Üretim Süreci

Özebay, "Toprağı sarı kum ile karıştırıp yoğuruyoruz. Ardından dinlendirdiğimiz çamurdan mutfak eşyaları üretiyoruz. Genellikle testi, güveç kabı, çömlek, tabak, tava ve süs eşyası yapıyoruz. Ürünler kuruduktan sonra tandırda yakma işlemi gerçekleştiriyoruz. Tüm süreç tamamlandıktan sonra boyayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz," diyerek üretim aşamasını aktarmaktadır.

Pazar ve Gelecek Hedefleri

Üretimlerinin alıcıları arasında Diyarbakır, Batman, Elazığ, Van ve Bitlis yer almakta. Ayrıca, Suphiye Özebay, gençlere çömlekçiliği öğretmek amacıyla kurs açmayı planladıklarını belirtmektedir.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde yıllardır çömlek, testi, süs eşyası gibi...

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde yıllardır çömlek, testi, süs eşyası gibi ürünler yapan Suphiye Özebay, ablalarından öğrendiği sanatını gençlere de öğretmek istiyor. Beldede yaşayan 51 yaşındaki Özebay, 6 yaşındayken ablalarından öğrendiği yöntemlerle çömlek, güveç kabı, testi, tandır ve çeşitli süs eşyaları üretiyor.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde yıllardır çömlek, testi, süs eşyası gibi...

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde yıllardır çömlek, testi, süs eşyası gibi ürünler yapan Suphiye Özebay, ablalarından öğrendiği sanatını gençlere de öğretmek istiyor. Beldede yaşayan 51 yaşındaki Özebay, 6 yaşındayken ablalarından öğrendiği yöntemlerle çömlek, güveç kabı, testi, tandır ve çeşitli süs eşyaları üretiyor.

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