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Kavuncu Göleti Doğal Sit Alanı Olmak İçin Geri Sayımda

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Kavuncu Göleti'nin doğal sit alanı olması amacıyla süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:20
Kavuncu Göleti Doğal Sit Alanı Olmak İçin Geri Sayımda

Eskişehir'deki Kavuncu Göleti için Doğal Sit Alanı Çalışmaları

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Kavuncu Göleti'nin doğal sit alanı olarak tescillenmesi için çalışmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göletin ön değerlendirme ekibi tarafından incelendiği ve bölgenin flamingolar ile birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Ön Değerlendirme ve Raporlama Süreci

Ekibin hazırladığı ön değerlendirme raporu doğrultusunda, gölet ve çevresi için doğal sit alanı tescil işlemleri başlatıldı. Dosyanın Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu oluşturulması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtildi.

Bilimsel Araştırmalar Başladı

Bakanlık, Kavuncu Göleti Potansiyel Doğal Sit Alanı için ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunun hazırlanması amacıyla ihale gerçekleştirdi. Akademisyenler tarafından bölgedeki incelemelerin dört mevsim boyunca sürdürüldüğü ve tamamlanan raporun Bakanlık’a teslim edildiği bildirildi.

Koruma Statüsü Belirlenecek

Yapılan değerlendirmenin ardından gölet ve çevresinin koruma statüsü, bilimsel veriler ışığında belirlenecek. Sonrasında Kavuncu Göleti, doğal sit alanı olarak tescillenecek.

Uzman Görüşleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Kavuncu Göleti'nin biyoçeşitlilik açısından önemine dikkat çekti. Flamingolar, sakar meke ve balıkçıl gibi birçok kuş türünün bu ekosistemin bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Çelik, bölgenin koruma statüsünün belirlenmesinin önemli olduğunu ve kente yeni doğal sit alanları kazandırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Kavuncu Göleti'nin, doğal sit alanı olarak tescillenmesi için...

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Kavuncu Göleti'nin, doğal sit alanı olarak tescillenmesi için çalışıldığı bildirildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Kavuncu Göleti'nin, doğal sit alanı olarak tescillenmesi için...

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Kavuncu Göleti'nin, doğal sit alanı olarak tescillenmesi için çalışıldığı bildirildi.

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