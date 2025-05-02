Kaya: Ana Muhalefet, Milli Bir Sorun Haline Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, "Ana muhalefet partisi, izlediği politikalarla da günümüzde adeta milli bir sorun haline gelmiş durumda." dedi.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kaya, gerçekleştirilmekte olan istişarelerin hayırlara vesile olmasını dile getirdi. Dönemin ekonomik koşullarının Türkiye'yi zorlu bir duruma soktuğunu belirten Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK kadroların ve kabinemizin güçlü duruşuyla, insanımızı daha rahatlatacak ekonomik bir iklimin yakın olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaya, millet iradesine sonuna kadar saygı duyduklarını vurgulayarak, CHP'li belediyelerin hizmet alanındaki eksikliklerine de dikkat çekti. "Alınan sonuçları da bu şekilde değerlendirdik. Nitekim aradan bir yıldan fazla süre geçti ve zaman bizi yine haklı çıkardı." dedi.

CHP’nin ülke gerçeklerinden uzak olduğunu ifade eden Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından muhalefetin durumunu değerlendirdi. "Bunların derdi, asla demokrasi ve özgürlükler değil, kendi içlerinden çıkan büyük yolsuzlukları örtbas etmek ve kamuoyunun dikkatini dağıtmaya çalışmaktır." diye ekledi.

Kaya, Cumhurbaşkanı'nın aziz millete hizmet ederken, aynı zamanda ana muhalefetin yarattığı olumsuz siyasi iklimden halkı koruma çabasında olduğunu belirterek, AK Parti’liler olarak bu yükümlülüğü üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu yılın Aile Yılı ilan edildiğini ve bu kapsamda birçok çalışmanın 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirileceğini söyleyen Kaya, "Bir ülkenin ekonomik zenginliği asla yeterli değildir. Bu zenginliğin müreffeh bir toplum yapısıyla taçlandırılması gerekir." ifadelerini kullandı. Kaya, hedeflerinin, zengin ve mutlu bir toplum yapısını inşa etmek olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Konferans Salonunda düzenlenen Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Konferans Salonunda düzenlenen Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı.