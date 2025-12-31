DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Kayak Sezonu Açıldı: Uzmanlar Burkulma ve Kırıklara Karşı Uyarıyor

Kayak merkezlerinde yaralanmalar artıyor; Dr. Said Erkam Baykan, burkulma, bağ yaralanmaları ve kırıklara karşı erken müdahale ve doğru ekipman uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:39
Kayak Sezonu Açıldı: Uzmanlar Burkulma ve Kırıklara Karşı Uyarıyor

Kayak Sezonu Açıldı: Uzmanlar Uyarıyor

Kış turizminin canlanmasıyla Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde yoğunluk hızla artıyor. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış gibi merkezlerde sezonun açılmasıyla amatör ve profesyonel kayakçılar pistlere çıktı. Uzmanlar, artan yaralanma vakalarına karşı alınacak basit önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

Artan yaralanma vakaları

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Said Erkam Baykan konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Baykan "Bu dönemde en sık diz burkulmaları, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmaları, ayak bileği burkulmaları ve kırıklarıyla karşılaşıyoruz. Bunun yanında el bileği, omuz ve köprücük kemiği kırıkları da özellikle düşmeler sonrası sık görülen yaralanmalar arasında yer alıyor. En yüksek risk altındaki bölgeler diz ve ayak bileğidir. Kayak sırasında diz, ani dönme ve zorlanmalara çok açık olduğu için bağ yaralanmaları sık görülür. Ayak bileği ise özellikle dengesiz düşmelerde burkulma ve kırıklara yatkındır. Ayrıca düşme anında refleks olarak yere uzanan eller nedeniyle el bileği kırıkları da yaygındır" dedi.

İlk ve doğru müdahale önerileri

Baykan, en sık karşılaşılan yaralanmaların ön çapraz bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları, ayak bileği bağ zedelenmeleri ve distal radius (el bileği) kırıkları olduğunu; bunların çoğunlukla kontrolsüz hızlanma, ani dönüşler ve düşmeler sonucu meydana geldiğini belirtti. İlk müdahale için yapılması gerekenler aktiviteyi derhal durdurmak, yaralı bölgeyi sabitlemek, buz uygulamak ve vakitsiz değil, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak olarak özetlenebilir.

Ekipman seçimi ve ısınmanın önemi

Baykan, "Kayak keyifli ama riskli bir spordur" uyarısını yaparak ısınmadan piste çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Baykan "Doğru ekipman seçimi ile kazaların sonuçlarını hafifletebilirsiniz. Doğru ekipman seçimi son derece önemlidir. Ayağa uygun kayak ayakkabısı, doğru ayarlanmış bağlamalar ve gerektiğinde dizlik kullanımı ciddi yaralanmaların önüne geçebilir" dedi.

Uzmanlar, sezon boyunca bilinçli hareket etmenin, temel güvenlik kurallarına uymanın ve uygun ekipman kullanımının yaralanma riskini önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ SAİD...

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ SAİD ERKAM BAYKAN

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de AK Parti'ye Geçiş: CHP'den İstifa Eden 2 Meclis Üyesi ve 150 Üye Rozetlendi
2
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
3
Sultanhisar'da Fırın ve Pastane Denetimleri: 'Halk Sağlığı Önceliğimiz'
4
Kayak Sezonu Açıldı: Uzmanlar Burkulma ve Kırıklara Karşı Uyarıyor
5
Çayırova'da Hal Binasına Ulaşım Güçlendirildi: Şehzade ve Kadife Sokaklara Son Kat Asfalt
6
Kocaeli 2025: Olaylar, Felaketler ve Şampiyonluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları