Kayakta Basit Yaralanmalar Büyük Sakatlıklara Yol Açıyor — Uzman Uyarıyor

Kayak sezonunda sakatlanma uyarısı

Liv Hospital Samsun Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, kış mevsimiyle birlikte artan kayak sakatlanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Saraçoğlu, "Kayak sporunda basit yaralanmalar büyük sakatlıklara sebep olabiliyor, bu yüzden mutlaka gerekli tedbirler alınmalı. Omurga yaralanmalarına mahal verilmemeli." dedi. Kışın karşılaşılan başlıca sorunlar arasında kırıklar, bağ yaralanmaları, diz ve el-bilek sakatlıkları, kaburga kırıkları ve omurga zedelenmeleri yer alıyor.

Isınma, eğitim ve ekipman

Kayak öncesi ısınmanın önemine dikkat çeken Saraçoğlu, "Kayak öncesi mutlaka eğitim alınmalı, bilenler için ekipman doğru olmalı, kişiye uygun seçilmeli ve botlar düzgün şekilde sıkı bağlanmalı. Bileklikler kullanılmalı. Kayak öncesi mutlaka ısınma hareketleri yapılmalı vücut ve kaslar kayağa hazırlanmalı." ifadelerini kullandı.

Tedavi, fizik tedavi ve rehabilitasyon

Herhangi bir düşme veya sakatlanma durumunda sağlık merkezine başvurulması gerektiğini vurgulayan Saraçoğlu, "Önemsenmeyen küçük bir düşme, büyük sakatlığa dönüşebilir. Hekime başvurularak yaralanmanın ne durumda olduğu takip edilmeli." dedi.

Yaralanmanın türüne göre tedavi seçenekleri değişiyor: kırılma ve bağ kopması durumlarında genç ve aktif hastalarda cerrahi müdahale gerekebilirken, düşük aktivite seviyeli bireylerde fizik tedavi tercih edilebiliyor. Cerrahi girişim sonrası ise mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanıyor.

Dr. Saraçoğlu, amaçlarının etkili tedavi planlamasıyla hastaları kısa sürede günlük rutinlerine döndürmek olduğunu belirtti.

