Kayalıköy Barajı'nda Su Seviyesi Kritik: Doluluk Yüzde 6

Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 6'ya düştü; depolama 149 milyon 856 bin m³, elde 8 milyon 288 bin m³ su kaldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:41
Edirne'ye içme suyu sağlayan barajda kuraklık alarmı

Kırklareli'nde yer alan Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı, bölgedeki kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. Baraj, Edirne'ye içme suyu sağlıyor.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, su seviyesi aşırı sıcaklık ve bölgenin yağış almaması nedeniyle nisan ayından itibaren düşmeye başladı.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda şu an 8 milyon 288 bin metreküp su bulunuyor. Bu durum, doluluk oranının yüzde 6'ya gerilediğini gösteriyor.

Suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu.

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle azaldı. Barajın doluluk oranı, yüzde 6'ya düştü.

