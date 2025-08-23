DOLAR
Kaybis'e Zarar Verenlere Hukuki İşlem: Kayseri Büyükşehir'ten Uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kaybis'e zarar verenler hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. 91 istasyon ve 1000 bisiklete yönelik vandalizm güvenlik kameralarında tespit edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:47
Kaybis'e Zarar Verenlere Hukuki İşlem Başlatılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletlerine ve istasyonlarına zarar verenler hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Tespitler ve zarar

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başka şehirlere örnek olan ulaşım projesi Kaybis'in son dönemde yaşanan vandalizm olaylarıyla büyük zarar gördüğü belirtildi. Kentteki 91 istasyon ve 1000 bisiklet ile hizmet veren sistemde bazı istasyon ve bisikletlere yönelik zarar verici davranışların güvenlik kameralarınca tespit edildiği ifade edildi.

Hukuki süreç ve uyarı

Açıklamada, kamu hizmeti veren bu sistemin tüm vatandaşlara ait olduğu vurgulanarak, kamu malına kasıtlı zarar vermenin Türk Ceza Kanunu'na göre hapis veya adli para cezası ile cezalandırıldığı hatırlatıldı. Bu tür davranışların özellikle genç bireylerin hukuki sicilini ve geleceğini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Belediye ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım AŞ'nin kamuya ait bisikletlerin zarar görmesine ilişkin hukuki süreci başlatacağını bildirirken, toplumun ortak kullanımına sunulan her aracın korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu mesajını paylaştı.

