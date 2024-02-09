Kayıp çocuk paylaşımlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir sosyal medya hesabında yapılan "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" şeklindeki paylaşım gönderisinin doğru olmadığını belirtti. Bakanlık bahsi geçen çocukların devletin himayesinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca konuyla ilgili olarak paylaşımları yapan kullanıcı hakkında suç duyurusu yapılacağı da belirtildi.

Kayıp çocuk paylaşımlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından suç duyurusu
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Bir sosyal medya hesabında "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" diye paylaşılan bir gönderiyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, paylaşımdaki çocuklarla ilgili iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Paylaşıma konu olan çocukların devletin himayesinde olduğu ve kaybolma gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı. 

Yapılan açıklamada, aile bireyleriyle ilgili klinik değerlendirme yapıldığı, mahkemenin çocukları koruma altına aldığı ve gizlilik kararı çıkardığı da bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre çocukların yararının ön planda tutularak bu kararın verildiğine dikkat çekildi. Çocukların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması adına hassasiyetle yaklaşıldığı vurgulandı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlgili çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin ifşa edilmesi, çocuklarımızın can güvenliğini riske atmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, güvenlik gerekçesiyle haklarında gizlilik kararı bulunan çocuklarımızla ilgili toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanlış bilgilerle hedef gösteren ve çocuklarımızı araç haline getirerek onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz."

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