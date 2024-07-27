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Kayıp El Yazması Beşir Ağa Kütüphanesine Yeniden Kazandırıldı

250 yıllık kayıp el yazması 'Mecmu'atü'l-Ebyati'l-Arabiyye', Beşir Ağa Kütüphanesine geri döndü.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:02
Kayıp El Yazması Beşir Ağa Kütüphanesine Yeniden Kazandırıldı

250 Yıllık Kayıp El Yazması Geri Döndü

Uzmanlar tarafından 250 yıl önce kaybolan ve Beşir Ağa Kütüphanesi'ne ait olduğu tespit edilen "Mecmu'atü'l-Ebyati'l-Arabiyye" adlı eser, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağışlandı.

Bağış ve Kazanım Süreci

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin önemli eserlerinden biri olan bu kitap, araştırmacı Mehmet Yayla tarafından koleksiyona geri kazandırıldı. Bağışın öncüsü Yayla, "Bu el yazması eseri tekrar ait olduğu yuvaya döndürdüğüm için mutluluk duyuyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Kütüphanelerin Önemi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı, yaptıkları çalışmalarla el yazmalarını koruma altına aldıklarını belirterek, "Amacımız eserlerin dijital ortamda erişime sunulmasını sağlamak" dedi. Ayrıca, koleksiyonlarına katılan eserlerin sadece sayısının önemli olmadığını, nitelikli çalışmalarla korunmalarının da öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bağışı Destekleyen Akademik Görüşler

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Doğan Averbek, İstanbul’daki kütüphanelerin büyük ölçüde korunduğunu söyleyerek, "Kaybolan eserler için özel çalışmalar yapıyoruz ve çözüm bulacağız" şeklinde konuştu.

Kayıp Eserin Tespiti ve Geçmişi

Kayıp el yazması, Beşir Ağa'nın kütüphanesinde 1151 tarihinde bulunmuş ve ilerleyen süreçte çeşitli sebeplerle kaybolmuştu. Geri kazandırılan eser, analitik çalışmalara tabi tutulacak ve dijital ortama aktarılacak.

Eserin geri kazandırılması, tüm kütüphanelerdeki kaybolmuş eserlerin bulunması için bir umut kaynağı olmuştur. Uzmanlar, tüm bireyleri ellerindeki tarihi eserleri koruyup, bağış yapmaya teşvik ettiklerini aktardı.

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait...

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait olduğu koleksiyona eklenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı (solda), eseri, bağışçısı Mehmet Yayla'dan (sağda) kurumun Süleymaniye'deki başkanlık binasında teslim aldı. Fazlullah b. Muhibbullah el-Muhibbi'ye ait daha çok muhtelif Arapça beyitlerden müteşekkil bir mecmua olduğu tespit edilen kitap, kurul tarafından incelenip değerlendirildikten sonra dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait...

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait olduğu koleksiyona eklenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı (solda), eseri, bağışçısı Mehmet Yayla'dan (sağda) kurumun Süleymaniye'deki başkanlık binasında teslim aldı. Fazlullah b. Muhibbullah el-Muhibbi'ye ait daha çok muhtelif Arapça beyitlerden müteşekkil bir mecmua olduğu tespit edilen kitap, kurul tarafından incelenip değerlendirildikten sonra dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait...

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait olduğu koleksiyona eklenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı (solda), eseri, bağışçısı Mehmet Yayla'dan (sağda) kurumun Süleymaniye'deki başkanlık binasında teslim aldı. Fazlullah b. Muhibbullah el-Muhibbi'ye ait daha çok muhtelif Arapça beyitlerden müteşekkil bir mecmua olduğu tespit edilen kitap, kurul tarafından incelenip değerlendirildikten sonra dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait...

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait olduğu koleksiyona eklenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı (solda), eseri, bağışçısı Mehmet Yayla'dan (sağda) kurumun Süleymaniye'deki başkanlık binasında teslim aldı. Fazlullah b. Muhibbullah el-Muhibbi'ye ait daha çok muhtelif Arapça beyitlerden müteşekkil bir mecmua olduğu tespit edilen kitap, kurul tarafından incelenip değerlendirildikten sonra dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait...

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait olduğu koleksiyona eklenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı (solda), eseri, bağışçısı Mehmet Yayla'dan (sağda) kurumun Süleymaniye'deki başkanlık binasında teslim aldı. Fazlullah b. Muhibbullah el-Muhibbi'ye ait daha çok muhtelif Arapça beyitlerden müteşekkil bir mecmua olduğu tespit edilen kitap, kurul tarafından incelenip değerlendirildikten sonra dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait...

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait olduğu koleksiyona eklenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı (solda), eseri, bağışçısı Mehmet Yayla'dan (sağda) kurumun Süleymaniye'deki başkanlık binasında teslim aldı. Fazlullah b. Muhibbullah el-Muhibbi'ye ait daha çok muhtelif Arapça beyitlerden müteşekkil bir mecmua olduğu tespit edilen kitap, kurul tarafından incelenip değerlendirildikten sonra dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait...

Beşir Ağa Kütüphanesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 250 yıl önce kaybolan el yazması eser, ait olduğu koleksiyona eklenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı (solda), eseri, bağışçısı Mehmet Yayla'dan (sağda) kurumun Süleymaniye'deki başkanlık binasında teslim aldı. Fazlullah b. Muhibbullah el-Muhibbi'ye ait daha çok muhtelif Arapça beyitlerden müteşekkil bir mecmua olduğu tespit edilen kitap, kurul tarafından incelenip değerlendirildikten sonra dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulacak.

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